Temptation Island, segnalazione su uno dei tentatori: “Baccato con la sua ex”

Temptation Island è finalmente entrato nel vivo: il programma è giunto alla terza puntata e ne avremo ancora per un po’. Come in molti sapranno, il reality è registrato pertanto tutti i partecipanti attualmente sono a casa vincolati da un contratto che impedisce loro di svelare come siano andate realmente le cose. Questo implica non pubblicare nulla sui social fino alla fine del programma. Tuttavia, è difficile controllare la fuga di notizie da parte dei fan.

Segnalazione su uno dei fidanzati

Proprio in queste ore, è spuntata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, su uno dei tentatori più discussi, Lollo Di Curzio. Nello specifico, pare che sia stato beccato assieme alla sua ex a festeggiare il compleanno di lei. La ex fidanzata si chiama Nicole di Mario e pare che tra i due ci sia ancora qualcosa.

Questa segnalazione ha lasciato tutti a bocca aperta perché Lollo aveva legato moltissimo con Alessia Ligotti, con la quale ha scambiato anche un bacio all’interno del villaggio. Chiaramente i telespettatori, a seguito di questo scoop, potranno ricostruire facilmente la faccenda.

Se Lollo ha ricominciato ad uscire con la sua ex, vuol dire che le cose con Alessia non sono andate bene. Questo non implica, però, che Alessia e il suo fidanzato Federico siano usciti assieme, ma potrebbero aver proseguito la loro vita da soli. Oppure no!

Ricordiamo che è stata Alessia a portare il suo fidanzato al programma per mettere alla prova il suo rapporto in quanto troppo poco stimolante e monotono. Avranno risolto i loro problemi? Non ci resta che attendere.