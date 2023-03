Tifosi dell’Eintracht in corteo a Napoli: disordini e tensioni prima della partita

Sono giunti a Napoli circa 600 tifosi dell’Eintracht- Francoforte per la partita di Champion League che si terrà questa sera in città, stanno sfilando in corteo dal Lungomare fino al centro storico passando per Piazza del Gesù, seguiti dalla Polizia di Stato in un clima di tensione e paura per residenti e turisti in città.

Poco dopo le ore 12.00 di questa mattina sono partiti dall’hotel Continental, dove alloggiano, in direzione Fuorigrotta. Non sono mai giunti a destinazione perché sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e hanno deciso di cambiare itinerario dirigendosi verso il centro storico.

Improvvisando un corteo per tutte le strade le principali di Napoli hanno cominciato a cantare cori in italiano e in tedesco contro la città e la sua squadra di calcio, il tutto scortati dalla polizia e della squadra antisommossa. All’angolo tra Calata Trinità Maggiore e Vico Carrozieri, dal gruppo sono partiti lanci di bottiglie che fortunatamente non hanno fatto male a nessuno.

A Piazza del Gesù sono stati bloccati e contenuti con la chiusura dell’area da parte forze dell’ordine, considerato che quasi nessuno di loro non è in possesso del biglietto per vedere la partita la domanda è dove decideranno di assistere all’incontro.

Il rischio di scontro tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht è molto alto e infatti il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare si è già messo in allerta per accogliere eventuali feriti.

Le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla questione:

“Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore. Spero che la situazione possa essere gestita senza danni alla città. Oggi deve essere una grande giornata di festa e di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini. Chiaramente c’è amarezza perché questa dovrebbe essere una giornata di festa anche in nome dell’amicizia italo-tedesca e dell’amicizia storica di Napoli con la Germania anche dal punto di vista del legame culturale tra i due popoli. Purtroppo ci sono state intemperanze del passato, giuste le decisioni prese dal ministero dell’Interno. Quando ci sono queste situazioni è sempre una sconfitta dello sport.”