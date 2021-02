Titanic ha un finale alternativo che nessuno vorrebbe vedere

Il pluripremiato film più romantico della storia ha un finale di tutto rispetto che peró cela un’alternativa che nel 1997 fu scartata dagli autori.

Il transatlantico Titanic, nel 1912 ospitava oltre 1500 passeggeri, per il suo viaggio inaugurale. Era considerato il gioiello più lussuoso in un’epoca in cui la tecnologia si stava facendo strada nel mondo.

Conosciamo tutti la storia di Jack e Rose nel film di James Cameron premiato con ben dieci premi Oscar che per anni ha mantenuto il primato di film più premiato della storia del cinema. Peró la storia che noi tutti conosciamo in realtà nasconde un finale alternativo disponibile solo in una versione DVD del 2005.

In questi giorni un utente di Twitter ha condiviso un post in cui viene mostrato il finale alternativo del film di James Cameron, un finale che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Nella versione originale del film del 1997 Rose, ormai anziana, getta in segreto nel mare il prezioso gioiello, il cuore dell’oceano in onore del suo Jack.

Nella versione alternativa invece Rose prima di gettare la collana nell’oceano permette al cacciatore di tesori Brock Lovett di tenerla tra le mani, poco dopo Lovett colpito dallo sguardo di Rose decide, dopo qualche scambio di battuta e in comune accordo con l’anziana, di gettare la collana nell’oceano come da copione.

Molti degli utenti sono rimasti esterrefatti dal finale alternativo e lo hanno rinnegato. Qualcuno si è chiesto se gli attori avessero avuto lo stesso successo con il finale alternativo rispetto a quello originale.