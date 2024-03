Tommaso Zorzi: “La rottura con Stanzani? È stata colpa mia. Ora ho un altro ragazzo”

Pronto a tornare in onda in qualità di giudice di Cortesie per gli ospiti, Tommaso Zorzi si è raccontato a Vanity Fair. A distanza di più di un anno dalla rottura con Tommaso Stanzani, l’ex volto del GF Vip ha deciso di parlare per la prima volta dei motivi dietro a tale decisione. Inoltre, ha voluto dare uno scoop sulla sua attuale situazione sentimentale.

“La rottura con Stanzani? È stata colpa mia” – Nell’aprirsi a Vanity Fair, Zorzi non ha nascosto che il 2023 è stato un anno abbastanza difficile per lui. A segnare un punto di svolta per il ragazzo è stata la fine della sua storia d’amore con l’ex volto di Amici, durata più di un anno.

Per la prima volta dall’annuncio della rottura, Tommaso ha deciso di svelare i motivi dietro di essa. L’ex volto del GF Vip non ha nascosto che la colpa è stata proprio sua e del comportamento avuto con l’oramai ex fidanzato:

“Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto. Sono un pochino narcisista, è evidente. Però ci sto lavorando, considerando anche che mi conosco come le mie tasche”.

La fine della storia con il ballerino ha fatto riflettere l’ex vincitore del reality, spingendolo a rivoluzionarsi: “La fine del rapporto con lui ha segnato la fine di un’epoca legata a quella centrifuga di roba iniziata al GF. Quando è finita, è iniziato un percorso individuale che mi ha portato a interrogarmi su di me e a come sarei voluto apparire agli occhi della gente”.

Ad oggi il ragazzo è sereno e felicemente impegnato. A rivelarlo è stato proprio Tommaso Zorzi, parlando della sua nuova storia d’amore con un ragazzo totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e dei social: “Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene”.

L’ex gieffino ha poi proseguito: “Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo. Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta”.

Zorzi, però, non ha voluto aggiungere altro sull’identità del suo attuale ragazzo. Non ha voluto fare nomi, volendo mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata.