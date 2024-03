Anita Olivieri, contro l’ex Edoardo: “Non riconosco più certe persone”

Tra i concorrenti più chiacchierati di quest’ultima edizione del GF, Anita Olivieri continua a far parlare di sé anche lontano dalle telecamere. Tornata sui social dopo la sua eliminazione dal programma, la ragazza si è scagliata duramente con l’ex Edoardo Sanson.

“Non riconosco più certe persone” – Spesso al centro delle critiche per i suoi atteggiamenti e per alcune sue affermazioni, Anita è certamente tra i protagonisti di quest’ultima edizione del reality. A far discutere e far accendere le polemiche è stato, soprattutto, il modo in cui la Olivieri ha rotto con il suo storico fidanzato.

Dopo aver più volte decantato il suo amore per Edoardo, con cui è stata insieme per ben dieci anni, l’entrata di Alessio Falsone ha stravolto tutto. Il ragazzo ha totalmente conquistato la Olivieri, tanto che quest’ultima ha lasciato in diretta Sanson, finendo al centro delle critiche.

Sebbene Edoardo abbia sempre dichiarato di non essere interessato alla notorietà, recentemente è entrato in un’agenzia dello spettacolo. Proprio per questi in molti hanno ipotizzato che l’ultimo sfogo di Anita, pubblicato attraverso una IG Stories, sia rivolto proprio all’ex:

“Alla fine nella vita contano i fatti, a fatti anche io non riconosco più certe persone, pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da ‘questi mondi e questi contesti’. Poi, vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi a un’agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo. Chiedetemi chi è che non era la persona che pensavo. Tu sei chi sei indipendentemente da come vieni ritratto, se cambi atteggiamento in base a una situazione, significa che reciti. La verità è che il 90% delle persone nella vita vuole diventare qualcuno e poi c’è quel 10% che vuole fare show e non lo ammette. Alla fine, si è fatta tanta fatica per crearsi qualcosa di proprio e poi ritrovarsi a lavorare grazie al merito di qualcun altro. Per me è meglio così. Non è la prima volta che ci si fomenta davanti a rapporti con persone che, per un motivo o per un altro, hanno avuto un seguito, lo sanno bene queste persone. Ora, sanno solo meglio come muoversi… alla fine, nessuno ti chiede di aprire il profilo. Vedremo le tarantelle, ma io alla fine lo sapevo già. Per questo sto volando”.