Trame serie tv: soluzione 62

*LAS CHICAS DEL CABLE*

La serie è ambientata nella Madrid del 1928 e racconta le vicende di quattro donne di diversa provenienza: Lidia, Carlota, Ángeles e Marga, che vengono assunte come operatrici per la Compagnia dei Telefoni, prima grande compagnia telefonica nazionale. Ognuna di loro si confronta con le difficoltà relative alle proprie vicissitudini familiari ed al proprio passato, per affermare la propria indipendenza ed emanciparsi in una Spagna in cui i diritti delle donne sono ben lungi dall’essere riconosciuti sia dall’ordinamento giuridico che dalla società.

La narrazione principale ruota intorno alla storia d’amore tra Alba Romero, che nel frattempo ha assunto l’identità di Lidia Aguilar, e Francisco Gómez, innamorati da ragazzi e persisi di vista dopo il loro arrivo a Madrid 10 anni prima. La storia inizia proprio con il loro casuale nuovo incontro.