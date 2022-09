Turtle non solo come animale, ma come base dell’impresa di Federico Ronzoni

La tartaruga come simbolo della società di Federico Ronzoni, giovane imprenditore

bergamasco. Ma come mai questo simbolo? Lui stesso afferma che esso rappresenta il motto dell’azienda ovvero come ogni investitore, che non dovrebbe andare alla ricerca di facili eveloci guadagni, ma piuttosto pensare alla fondazione di radici solide e durature, e soprattutto senza aver fretta.

Questa è l’idea di Federico, giovane imprenditore di 23 anni e fondatore della Turtle Road SRL. Diplomato in ragioneria e laureando in Economia Aziendale ha dato vita a questa sua passione nell’anno 2020 sfruttando l’occasione del lavoro e dello studio online.

La Turtle Road ha come scopo di educare i giovani in materia finanziaria insegnando loro concetti ed informazioni di natura economica, che sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità sulla propria finanza personale.

L’azienda pur essendo di giovane natura, ad oggi vanta già più di un centinaio di studenti

attivi e si appresta a raggiungere nel 2022 quota 1.000 studenti attivi.

Come obiettivo futuro Federico per la sua azienda vorrebbe consolidare la loro esposizione

in Italia, ampliandosi sui temi su cui già sono esperti, come le criptovalute e i mercati

azionari. Vogliono aumentare il valore di essa e ampliare l’offerta al pubblico

anche ad utenti più adulti e rivolgersi anche a società ed aziende.

Extra link:

www.federicoronzoni.com

https://instagram.com/federicoronzoni