UeD, scontro tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi: Dama al centro delle polemiche

Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, in studio si è consumato un acceso scontro tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi, una delle Dame del Trono Over. Questo litigio ha ovviamente diviso non solo i presenti, ma anche il pubblico da casa. Cosa è successo?

L’ACCESO SCONTRO – Nel corso della puntata di UeD, andata in onda il 14 marzo, si è accesa una polemica che vede protagonista Tiziana. La Dama, insieme ad Angelo L, si siedono al centro dello studio. Se il Cavaliere appare contento e preso da questa nuova frequentazione, lo stesso non si può dire per la donna. La Riccardi, infatti, ha ammesso: “Con lui non riesco a lasciarmi andare”.

Davanti a questa ammissione, a scagliarsi contro la Dama è stata la Cipollari. L’opinionista, infatti, ha così insinuato che a bloccare la donna sia un uomo che non è nel programma. Ovviamente la Riccardi ha prontamente negato, spiegando di essere così impegnata con il lavoro da non riuscire nemmeno ad uscire con le amiche.

Tiziana, inoltre, ha voluto sottolineare come prendere parte al programma non giovi alle sue finanze. Per prendere parte alle registrazioni a Roma, infatti, la Dama deve saltare dei giorni di lavoro. Continuando con il suo discorso, la donna ha spiegato di non volere mettere un punto alla sua frequentazione con Angelo, ma, anzi, vorrebbe conoscerlo meglio.

Davanti al discorso riguardante il lavoro, sono state diverse le polemiche che si sono sollevate sia in studio che fuori. Tina Cipollari, infatti ha fatto notare come la Riccardi non sia obbligata a prendere parte al dating-show. Inoltre, quasi tutti gli altri concorrenti hanno un lavoro fuori dallo studio.

Lo scontro, però, non si conclude. Durante il momento del ballo, l’opinionista decide di prendere il suo telefono per mostrare ai presenti il profilo Instagram della Dama. Con questa mossa, Tina vuole mostrare i lavori che Tiziana ha fatto come modella. Dal canto suo, la Dama spiega che questi shooting risalgono a prima della sua partecipazione al programma.