Un Posto Al Sole, chi è Ilenia Lazzarin che interpreta Viola Bruni

Ilenia Lazzarin è un’attrice molto famosa grazie al ruolo di Viola Bruni nella soap di Rai 3, Un Posto Al Sole. La donna è legata al suo ruolo, grazie anche alla sua grande passione per la recitazione. Conosciamola meglio!

ETÀ, ALTEZZA E DECOLLO DELLA SUA CARRIERA – Ilenia è nata a Busto Arsizio il 6 settembre 1982 da una famiglia semplice di provincia tra la Lombardia e il Piemonte. I suoi nonni abitavano in campagna e le hanno trasmesso l’amore per la natura e questi posti. Alta 164 cm, la donna dopo il diploma da odontotecnico si è buttata nella recitazione, sua grande passione. Ottiene la parte di Viola Bruni in Un Posto Al Sole, soap fondamentale nella vita dell’attrice: “Mi piace sempre questo personaggio anche perché ogni giorno è diverso. (…) In tante fasi della mia vita vita mi sono sentita molto simile a Viola (…)”. Nel 2017, poi, ha condotto il reality Il Contadino cerca moglie 2.

LA VITA PRIVATA DI ILENIA – La donna a 37 anni, nel 2018, ha annunciato la sua prima gravidanza, motivo che l’ha spinta ad abbandonare il piccolo schermo per un periodo di tempo. Tuttavia, la donna non ha mai smesso di lavorare e recitare. Lei e il marito, l’imprenditore Roberto Palmieri, hanno avuto il loro primo figlio, Raoul, nel 2019. “Ho l’istinto materno da quando avevo 18-20 anni ma non l’ho mai fatto fino ad ora perché non credo che le donne debbano fare un figlio solo per il puro egoistico desiderio di farlo. (…) Appena arriverà il momento giusto farò la mamma, non mettendo però da parte il lavoro di conduttrice e attrice” aveva rivelato in un’intervista a Gossip e TV. Il marito di Ilenia è un uomo abbastanza riservato, basti pensare che il suo profilo su Instagram è chiuso. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune, Claudia Ruffo, attrice. A fine 2018 i due sono convolati a nozze nella chiesetta di Positano, assieme agli amici e la famiglia. “Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una vita matrimoniale molto divertente e mai monotona!” scrisse sui social il fatidico giorno, quando una folata di vento la accompagnò all’altare assieme a suo padre. Cliccate qui per vedere il suo profilo Instagram!