Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte annuncia la fine della relazione con Ciprian Aftim: “Mi è stato chiesto senza sosta”

Andrea Nicole Conte l’abbiamo conosciuta all’interno di Uomini e Donne e ha lasciato il segno nel programma essendo la prima tronista transgender della storia del dating show. In queste ore, la ragazza ha confermato la fine della sua relazione con Ciprian Aftim, sua scelta. Vediamo cosa è successo.

Fine della relazione: parla Andrea Nicole

La conferma della fine della relazione è arrivata proprio dall’ex tronista, la quale ha scritto un lungo messaggio per mettere in chiaro le cose. Da settimane questa notizia era nell’aria ma per un momento nessuno dei due si è pronunciato, lasciando i follower nel dubbio. Ieri, dopo settimane di silenzi, Andrea Nicole ha deciso di rompere questi silenzi e dare la sua versione della storia:

“Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti.

Chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare.

Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete splendidi. Vi voglio bene, Andre”.