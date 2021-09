Uomini e Donne, Andrea Nicole: la reazione dei genitori dei suoi corteggiatori

Sebbene Uomini e Donne sia iniziato da poco, c’è già una concorrente che è spesso finita al centro dell’attenzione. Si tratta di Andrea Nicole, la prima tronista del Trono Trans. Nell’ultima puntata si è visto come la ragazza ha voluto sapere la reazione dei genitori dei corteggiatori nel conoscere la loro storia.

LA REAZIONE DEI GENITORI – Durante la puntata è stata mostrata l’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian, uno dei suoi pretendenti. Proprio durante la loro uscita, ha voluto sapere come ha reagito la famiglia di Alessandro nel conoscere la sua storia.

Davanti a questa domanda, il ragazzo ha ammesso: “Ne ho parlato in famiglia, i miei sono aperti. Si preoccupano però di quello che gli altri possono dire e pensare, ma a me non me ne importa niente. Ovviamente c’ho riflettuto, la tua storia fa un po’ paura, era inevitabile. Ma quando sei scesa da quelle scale io non ho visto niente del tuo passato, io ho visto solo te e mi sei piaciuta. Mia madre sa che quando mi piace una persona vado avanti”.

Il corteggiatore ha poi rivelato di aver avuto una relazione con una donna più grande, proprio per questo con i suoi genitori aveva in passato affrontato il tema delle relazioni un po’ fuori dal comune. Tra lui e Andrea Nicole, inoltre, non si può negare il forte feeling che si è creati tra loro due.

Per quanto riguarda Alessandro, l’altro corteggiatore della ragazza, ha ammesso di averne parlato prima con la madre e la sorella: “Sono rimasti un attimo “scioccate” poiché non mi era mai successo. È normale e comprensibile che uno rimanga un po’ spiazzato. Io a loro lo avrei detto a prescindere, siamo molto uniti, soprattutto con mia sorella […]“.

Proseguendo, ha aggiunto di averne parlato anche con il padre, ricevendo una reazione più che positiva: “L’ho detto a papà, pensavo peggio, è stato tranquillissimo. Mi ha detto che è una scelta che devo fare io”.