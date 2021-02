Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è la nuova tronista?

Cecilia Zagarrigo l’abbiamo conosciuta negli studi di Uomini e Donne, quando decise di partecipare per ben due volte: dapprima come corteggiatrice di Luca Onestini e successivamente come corteggiatrice di Carlo Pietropoli. Entrambe le sue esperienze non sono andate a buon fine, tuttavia, la ragazza potrebbe avere una terza possibilità.

LA SCELTA DI CARLO PIETROPOLI – Cecilia Zagarrigo ha deciso, per la seconda volta, di partecipare a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Carlo Pietropoli. La loro storia ha sicuramente attraversato alti e bassi, ma alla fine il tronista decise di scegliere proprio Cecilia. Tuttavia, la loro storia d’amore non è durata moltissimo e per l’ennesima volta, la Zagarrigo è rimasta delusa.

La ragazza si contraddistingue per il suo carattere esplosivo e la simpatia. Cecilia Zagarrigo è la classica ragazza senza peli sulla lingua, e forse proprio per questo motivo, è rimasta nel cuore di molti telespettatori del dating show. Probabilmente, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di richiamarla una terza volta, sperando sia quella buona!

CECILIA ZAGARRIGO NUOVA TRONISTA? – Nel video diffuso dalle pagine social di Uomini e Donne, pare che una ragazza misteriosa diventerà tronista al posto di Sophie Codegoni. Tutto fa pensare a Cecilia Zagarrigo, infatti, alcuni dettagli importanti non sono sfuggiti ai follower più accaniti. Nel video in questione la ragazza non si vede quasi per nulla ed è interamente vestita di nero.

La ragazza ha i capelli lisci e lunghi. La redazione ha inquadrato anche il mento per poco tempo. La ragazza del video indossa, inoltre, un braccialetto rosso, simili a quelli che non si tolgono mai. Per Cecilia, la quale ne possiede uno identico, deve rappresentare qualcosa di molto importante. Quindi, Cecilia Zagarrigo sarà la nuova tronista?