Uomini e Donne, confronto social tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: “Ci siamo sentiti”

Recentemente un ex volto del Trono Over di Uomini e Donne ha rivelato di essersi risentita con l’ex fidanzato. Si tratta di Roberta Di Padua, oramai ex Dama del dating-show. Stando a quanto rivelato dalla donna stessa, c’è stato un confronto tra lei e Riccardo Guarnieri.

“Ci siamo sentiti” – Come già noto ai fan del programma di Maria De Filippi, tra Roberta e Riccardo non è affatto finita bene. La loro love-story è infatti finita dopo una forte discussione, tra accuse e forti attacchi.

Qualcosa nelle ultime ore tra i due sarebbe cambiato. A rivelarlo è stata la Di Padua stessa, rispondendo alle curiosità dei fan su Instagram. Stando a quanto rivelato da Roberta, sarebbe stato proprio l’ex Cavaliere a contattarla per un chiarimento:

“Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex”.

L’ex Dama non ha voluto rendere noto il contenuto dei loro messaggi, quindi non si sa di cos’hanno parlato i due ex volti di Uomini e Donne. In molti si sono chiesti se Riccardo si sarà scusato con Roberta per quanto accaduto in studio, sperando, inoltre, che ci possa essere un ritorno di fiamma.

Ma qual è la situazione sentimentale della donna? A rivelarlo è stata proprio Roberta, ammettendo di essere ancora single: “Per arrivare a me c’è solo una strada…mio figlio! Deve amare mio figlio e poi me”.