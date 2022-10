Uomini e Donne, finita la storia tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia: parla lei

La storia tra Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, e il calciatore Alessandro Murgia ha creato il caos sui social. A distanza di pochi mesi dal lancio dello scoop, la love-story è giunta al capolinea. A parlarne è stata proprio l’ex corteggiatrice, replicando alle aspre critiche di alcuni utenti di Instagram.

STORIA GIUNTA AL CAPOLINEA – Pochi mesi fa, precisamente a luglio, la Deganello ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia d’amore con Alessandro. La notizia ha fatto scoppiare il caos, facendo finire la ragazza al centro delle critiche e venendo etichettata come “sfasciafamiglie”.

Il motivo? Fino a pochi mesi dal gossip, Murgia era fidanzato con Eleonora Mazzarini, a cui aveva fatto la proposta di matrimonio. I due, inoltre, avevano avuto da poco il secondo figlio. Anche con Vittoria, come confermato da quest’ultima, sarebbe finita.

Attraverso le sue IG Stories, Deianira Marzano ha condiviso il commento dell’ex volto di Uomini e Donne che conferma il rumor sulla rottura con il calciatore del Ferrara. Successivamente Vittoria ha voluto replicare alle tante critiche ricevute, mostrandosi scioccata dal fatto che solo a lei vengano addossate le colpe per la fine della storia tra Alessandro ed Eleonora:

“In primis le cose si fanno in due. Mi sembra che qui stiate massacrando solo me. Lui non ha nessuna colpa? O forse è più responsabile di tutto in questa vicenda? Non mi piace fare la vittima, né ritengo di doverla fare né lo sto facendo. Quindi una volta che io conosco benissimo il vostro pensiero ora cosa ti fa stare bene continuare a insultarmi e augurarmi il male?“