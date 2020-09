Uomini e Donne: frecciatine tra Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Continua il mistero di una delle coppie più apprezzate di Uomini e Donne, quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ancora non si sa, infatti, se tra i due sia finita o se continuano a stare insieme dandosi una seconda possibilità.

UOMINI E DONNE: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS, FRECCIATINE? – Pare che i due abbiano pubblicato un post molto simile e i fan della coppia più accaniti non hanno potuto non notare questa somiglianza.

Andrea Damante ha scritto un post nel quale salutava Settembre e affermava che il nuovo anno per lui iniziava proprio questo mese e non a Gennaio. Ha poi mostrato i progressi e gli sforzi fatti in palestra subito dopo l’estate appena trascorsa.

Anche Giulia De Lellis ha pubblicato una foto con tanto di didascalia nella quale ricorda che è appena cominciato Settembre, sinonimo di un nuovo periodo, proprio come se fosse un nuovo anno.

Sotto al post molti commenti di alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne e non solo, come Raffaella Mennoia ad esempio. I due si saranno mandati una frecciatina a vicenda? Clicca qui per vedere le foto.