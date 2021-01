Alcune influencer mandano un messaggio di body positivity attraverso una challenge

In un mondo dove apparire ed essere perfetti è tutto, è importante prendere in mano la propria vita e accettarsi e piacersi così come si è. Sono tante le iniziative promosse da aziende e personaggi noti con l’obiettivo di normalizzare i tanti difetti del nostro corpo. In questi giorni, tante influencer si sono unite con un unico scopo: mandare un messaggio importante ai follower.

DA GIULIA DE LELLIS AD ARIANNA CIRRINCIONE: ECCO I MESSAGGI DI BODY POSITIVITY – Le più grandi influencer in Italia, la maggior parte uscite da Uomini e Donne, si sono unite in una challenge per mandare dei messaggi positivi sul proprio corpo e normalizzare i difetti che tutti noi abbiamo. Giulia De Lellis, nota influencer da 5 milioni di follower, ha sempre sofferto di acne e ha tentato in tutti i modi coprirla.

Tramite questa challenge, la ragazza ha deciso di mostrarsi senza trucco e ha taggato alcune sue colleghe nelle storie per dare il via ad una catena di positività. Lo scopo è quello di mostrarsi senza filtri e senza trucco, veicolate dall’hashtag #NoFilter.

Da Giulia De Lellis, ad Arianna Cirrincione, passando per Francesca Del Taglia, Elga Enardu, Camilla Mangiapelo e Teresa Langella, sono tantissime le influencer che hanno aderito a questa interessante iniziativa. Questo piccolo progetto, infatti, è piaciuto moltissimo ai follower, i quali hanno iniziato ad emularle condividendo i propri scatti senza filtri.

Dice Teresa Langella su Instagram: “Mia cara Elga (Enardu, ndr.) sfida accettata! Senza filtri, senza trucco, mi piace assai!”. Arianna Cirrincione a sua volta ha dichiarato: “Mi sono appena svegliata e ho trovato questa notifica di Terry, eccomi in tutta la mia atroce bellezza, anche con il brufolo!”, e via dicendo. Vi piace questa iniziativa? Per vedere il video, cliccate qui.