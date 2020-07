Uomini e Donne, Irene Capuano è fidanzata? Ecco l’indiscrezione

Irene Capuano ha definitivamente archiviato la sua relazione con Luigi Mastroianni, deejay siciliano conosciuto all’interno del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, tuttavia, durata relativamente poco. Adesso sembrerebbe che l’ex corteggiatrice sia tornata di nuovo in pista e alcuni utenti avrebbero ipotizzato un nuovo flirt tutto estivo.

IRENE CAPUANO HA UN NUOVO AMORE? – Il blog Il Vicolo Delle News ha lanciato una notizia sulla vita sentimentale di Irene. La ragazza, tra tanti dubbi e misteri, si è sempre professata single e felice ma i fan non ci hanno mai creduto troppo. Prima il triangolo con una sua cara amica, successivamente le voci sui ritorni di fiamma con Luigi e infine il misterioso anello.

Nonostante tutti questi rumors, Irene Capuano ha sempre dichiarato di non avere un partner, di essere libera e felice esattamente così com’è. Tuttavia, il blog ha scoperto che Irene in questo periodo si trovava in Sardegna, nella stessa spiaggia di Cristian Galletta, amico dell’ex tronista Lorenzo Riccardi, il quale lo ha presentato a Irene.

ARRIVANO ALTRE SEGNALAZIONI – Il blog Very Inutil People ha ricevuto una domanda da un utente circa questa storia tra Irene e Galletta. L’amministratore ha risposto, menzionando l’ex corteggiatrice: “Chi è Galletta?”. La risposta della Capuano non si è fatta attendere e ha commentato semplicemente con delle emoji sorridenti, come per voler smentire queste voci sul flirt in corso.

A quanto pare, Irene è ancora single e non ha avviato nessuna frequentazione con l’amico di Lorenzo Riccardi. Tuttavia, il dubbio rimane sul perché fossero nello stesso luogo, ovvero la spiaggia di San Teodoro.