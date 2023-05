Uomini e Donne, lo sfogo di Soraia: “Arriverà il momento in cui dirò come sono andate realmente le cose”

Dopo l’annuncio ufficiale della fine della love-story tra Soraia Allam Ceruti e Luca Salatino, ex coppia di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è finita al centro delle critiche. Secondo diverse voci di corridoio, la causa della rottura tra i due sarebbe un presunto tradimento da parte di Soraia. Davanti a queste insinuazioni, la ragazza ha deciso di intervire duramente sui social.

“Arriverà il momento in cui dirò come sono andate realmente le cose” – Ancor prima dell’uscita di Luca dalla casa del GF Vip, si era iniziato a vociferare di una presunta frequentazione clandestina tra l’ex corteggiatore e un imprenditore. Questi rumors non hanno fatto altro che aumentare con la rottura con Salatino, rendendo ingestibile la situazione.

Ad intervenire inizialmente è stata un’amica di Soraia, rispondendo a chi accusa l’ex volto di UeD di essere legata a un noto imprenditore:

“Basta! Il famoso imprenditore non era forse di Como? Ah no, ora è di Napoli, perché vi fa più comodo così per fare tante chiacchiere e click su link di beceri pettegolezzi. Le storie purtroppo finiscono ed è una sconfitta per entrambi, non c’è necessariamente di mezzo una terza persona ogni santa volta che un amore giunge al capolinea, questa evidentemente sarà la visione di chi la vita la affronta così! Più amore e meno perfidia, vivrete meglio!”

Dal canto suo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso il commento dell’amica attraverso le sue IG Stories. Oltre a ringraziare l’amica per il suo sostegno, la Ceruti ha così aggiunto: “Arriverà il momento in cui mi romperò il c*** e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo”.