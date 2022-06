Uomini e Donne, Luigi Mastroianni fa qualche rivelazione sulla gravidanza della sua fidanzata

L'ex tronista diventerà padre per la prima volta e ha svelato qualche dettaglio della gravidanza della fidanzata

Luigi Mastroianni ha annunciato qualche settimana fa che diventerà padre per la prima volta. L’ex tronista è legato sentimentalmente ad Anna Scuderi dal 2020 e in questi giorni ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne rivelando dettagli interessanti sulla gravidanza.

Una gravidanza inaspettata

Il deejay ha spiegato che la notizia è arrivata in un momento complicato della sua vita ed è stato totalmente inaspettato. Questo lieto evento gli è servito per concentrarsi su tutte le cose belle che la vita ha da offrirgli. Successivamente, il giovane ha confessato di avere timore di non essere un buon padre ma crede anche che siano paure normali.

Anna e Luigi non sono ancora a conoscenza del sesso del nascituro: il deejay non ha al momento preferenze mentre Anna spera in un maschietto.

L’ex tronista inoltre ha confessato che spera che suo figlio possa prendere da lui la determinazione, la forza d’animo nell’affrontare le sfide della vita. Inoltre, sarebbe soddisfatto se invece assomigliasse alla mamma per la bontà d’animo e la positività.

Il bebè dovrebbe arrivare a dicembre, non hanno ancora deciso un nome ma Mastroianni vorrebbe chiamarlo Alessio, come suo padre.