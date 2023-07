Uomini e Donne, Natalia Paragoni si mostra senza veli: critiche per i suoi scatti

Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, è da poco diventata mamma e sta già facendo scalpore sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce il 20 luglio la piccola Ginevra. Tuttavia, l’influencer ha ammesso di stare attraversando un periodo molto particolare della sua vita, ecco cosa ha detto.

Periodo complesso per Natalia

Essere madri può essere l’esperienza più bella del mondo, ma allo stesso tempo terrificante. Si è responsabili di un altro essere umano, talmente piccolo da essere totalmente dipendente dai genitori. Questo Natalia lo sa molto bene perché in questi giorni ha parlato proprio dei suoi timori legati alla genitorialità:

“Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”.

Qualcuno ha ipotizzato una diagnosi, altri l’hanno tirata su di morale, sta di fatto che diventare genitori non è semplice e ogni giorno si presenta una sfida. Ma non è per questo motivo che la giovane Natalia ha attirato a sé numerose critiche nelle ultime ore.

Scatti senza veli

Nel corso delle ultime ore, la bella Natalia ha pubblicato degli scatti artistici senza veli, così come mamma l’ha fatta. Il tutto poi è stato condito da una didascalia ironica: “Bye bye pancia”. Queste foto hanno sicuramente spaccato i suoi follower a metà, chi ha apprezzato il volersi mettere in mostra durante la gravidanza e chi, invece, ha trovato volgare questa decisione.

In pochi minuti, Natalia Paragoni ha ricevuto moltissimi commenti: da “Meraviglia” a “Senza pudore”. Qualcuno le ha anche dato della “depravata”. Insomma, il bello e il brutto dei social.