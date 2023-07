Nuove indiscrezioni l’edizione invernale di Temptation Island. A quanto pare oltre a quello estivo, avremo anche un nuovo programma tutto dedicato alle relazioni sentimentali, ovvero Temptation Winter.

La produzione a quanto pare sembrerebbe pronta a scommettere e a raddoppiare dopo il grande successo ottenuto durante la messa in onda di questa edizione. Ogni Lunedi i numeri raggiunti sono alle stelle e questo, pertanto tutto l’amore e l’affetto del pubblico, deve essere ricompensato con qualcosa di ancora più travolgente.

Tanti sono i nomi ad ogni modo messi su tavola rispetto a colei che otterrà il ruolo di conduttrice. A quanto pare però, una tra tutti sta ottenendo maggiori risultati, di chi si tratta?

Lorella Cuccarini condurrà Temptation Winter?

Tutto è ancora in fase di elaborazione considerando che Temptation Island non è ancora terminato. Raffaella Mennoia ha infatti dichiarato che è presto per poter proprio effettivamente parlare di un work in progress effettivo. Ad ogni modo però, questo non impedisce alla produzione di pensare a chi potrebbe rivestire il ruolo di conduttrice.

Sembrerebbe che Lorella Cuccarini in questo momento rappresenterebbe la chiave vincente per il programma. La storica professoressa di Amici si è mostrata in tanti anni di carriera, come una donna in grado di rivestire molteplici ruoli, vista la sua versatilità.

Lorella inoltre ha da qualche anno dato vita ad un canale Youtube dove intervista i ragazzi usciti dalla scuola di Amici, creando un clima intimo e confidenziale e permettendo per questo ai giovani, di potersi raccontare liberamente.

Sarà proprio lei la nuova conduttrice di Temptation Winter?