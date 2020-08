Uomini e Donne, Nilufar Addati e il flirt con Andrea Petagna: spunta il nome di un altro calciatore

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è finita nuovamente al centro del gossip e delle critiche a causa della sua vita sentimentale e perché recentemente è risultata positiva al Coronavirus. Purtroppo l’influencer ha passato le vacanze in Sardegna, è stata avvistata al Billionaire di Flavio Briatore, pertanto, il tampone è risultato positivo; basti pensare che lo stesso Briatore è ricoverato al San Raffaele in gravi condizioni.

L’ex tronista, inoltre, è stata più volte avvistata con il neo acquisto del Napoli, il calciatore Andrea Petagna, a sua volta positivo al Covid-19. I fan pensavano che tra Nilufar e Andrea ci fosse del tenero, tuttavia, è entrato in gioco un nuovo calciatore, Vittorio Parigini.

NILUFAR E PETAGNA: LOVE STORY IN CORSO? – Tra Nilufar Addati e Andrea Petagna sembrava ci fosse del tenero a causa dei numerosi avvistamenti, dapprima al Billionaire e successivamente in giro per la Sardegna. Tuttavia, a quanto pare, stando anche alle recenti dichiarazioni dell’influencer, tra i due ci sarebbe solo una bella amicizia. Ma allora qual è il ruolo del calciatore della Cremonese, Vittorio Parigini?

NILUFAR HA UN FLIRT IN CORSO CON PARIGINI? – Ultimamente Nilufar è spesso accostata a nomi di calciatori, ma in realtà la ragazza per ora è single. La pagina Instagram e blog Very Inutil People ha cercato di fare chiarezza sulla questione, ripetendo passo dopo passo i vari avvistamenti e rispondendo alle domande dei follower.

“Tra Nilufar e Petagna c’è stato solo un piccolo flirt, diciamo interessamento” ha esordito la pagina. “Il 14 agosto mentre Petagna si intratteneva in una villa con due ragazze, la ex fidanzata di Parigini ha visto sulla stessa spiaggia del piccolo Pevero, a pochi metri dai suoi occhi, Nilufar e Parigini. Tra loro però non è successo nulla, probabilmente non hanno nemmeno parlato“ conclude la pagina. A quanto pare, la ex di Parigini, infastidita, credeva che ci fosse qualcosa tra il calciatore e l’influencer.