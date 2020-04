Uomini e Donne Over, Barbara De Santi pubblica una foto ma sul web si scatena la polemica

In questi giorni di quarantena forzata, sono tanti i volti dello spettacolo che si divertono sui social a tenere compagnia ai follower. Barbara De Santi, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha lasciato tutti senza fiato.

Reduce dalla sua prima canzone e primo libro intitolato “Fare l’amore come una escort”, chiaramente titolo provocatorio, la De Santi ha lasciato il web di nuovo senza parole. Vediamo cosa è successo.

BARBARA PUBBLICA UNO SCATTO HOT – L’insegnante mantovana è solita provocare chi la circonda, dentro e fuori dal dating show. In queste ore la donna ha pubblicato su Instagram uno scatto che lascia davvero poco spazio all’immaginazione; non a caso, non è la prima volta che tenta di pubblicarlo. Spesso è stata costretta a eliminare la foto poiché bersagliata di segnalazioni.

Nella foto la donna appare nuda, solo con un perizoma e le mani che cercano di coprire il seno. Tuttavia, nonostante il fisico marmoreo, la bella insegnante è stata travolta dalle polemiche. Non a caso, la donna ha aggiunto questa didascalia: “Io ci riprovo, vediamo se stavolta questa foto rimarrà tra i miei post o se verrà cancellata nuovamente”. Per vedere lo scatto in questione, cliccate qui.