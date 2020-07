Uomini e Donne, parla Kristian: “Ho baciato Giovanna Abate il 3 luglio”

Giovanna Abate e Sammy Hassan non sono più una coppia (forse). I due non hanno proferito parola sull’argomento, tuttavia, sembrerebbe davvero finita. I gossip sui motivi della rottura e sulla loro vita sentimentale sono parecchi e ultimamente stanno girando delle voci su Giovanna.

UN RAGAZZO RIVELA DI AVER BACIATO GIOVANNA ABATE – A farsi avanti un giovane ragazzo di 22 anni, tale Kristian, programmatore padovano. Il 22 enne ha affidato le sue dichiarazioni a Donna Pop e ha rivelato di aver trascorso del tempo, seppur poco, con l’ex tronista di Uomini e Donne e confermare le voci che giravano da un po’ sui social.

Kristian ha svelato di aver scritto lui a Deianira Marzano per rivelarle di aver conosciuto Giovanna sull’Argentario e averle dato un bacio a stampo. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto il 3 luglio 2020, all’Argentario. Giovanna sarebbe stata in compagnia di alcune amiche quando avrebbe notato che a Kristian sarebbe caduto il cellulare. Da quell’episodio i due avrebbero avviato una conversazione.

“Me lo ha fatto notare. Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar” ha confessato Kristian, aggiungendo di non averla mai conosciuta prima, solo di nome. Da quel giorno non si sono più visti, pertanto si è trattato di un caso isolato. Tuttavia, quel giorno è successo qualcos’altro, stando alla sua testimonianza.

“Lì, per colpa, forse, di quel che avevamo bevuto, o per il caldo, invece di darci un bacio sulla guancia, ce lo siamo dati sulle labbra… un bacio a stampo, insomma. Poi ognuno per la propria strada” ha dichiarato il 22 enne. I due non si sono più visti e durante l’incontro il nome di Sammy Hassan non è stato fatto in alcun modo.