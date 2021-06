Uomini e Donne, Sara Affi Fella ricorre alla chirurgia estetica

Sara Affi Fella è una delle protagoniste indiscusse del dating show Uomini e Donne, anche se ormai ha abbandonato la televisione. La ragazza è apparsa per la prima volta con il suo fidanzato Nicola Panico a Temptation Island. Ad oggi, la giovane è seguitissima sui social ed è madre del piccolo Tommaso. Proprio grazie alla gravidanza ha deciso di migliorarsi.

L’EX TRONISTA RICORRE ALLA CHIRURGIA ESTETICA – In questi giorni, Sara ha svelato di essersi rifatta il seno. Non un capriccio, ma voglia di migliorarsi poiché sembrerebbe che dopo la gravidanza si sia sciupato. “In gravidanza era aumentato tantissimo, tre taglie in più. Una volta partorito era diventato… no comment” ha scritto la Affi Fella su Instagram.

Insomma, ormai la giovane ragazza non riusciva più ad apprezzare questa parte del suo corpo ed è per questo che ha deciso di prendere in mano la situazione.

LONTANA DALLA TV – La ragazza ha avuto un grande ruolo da protagonista in tv grazie a Temptation Island e Uomini e Donne. Tuttavia, a causa dello scandalo che l’ha travolta, Sara ha deciso di concentrarsi sulla sua vita e i suoi affetti abbandonando la televisione. Infatti, dopo aver avuto problemi con la redazione di Uomini e Donne non è più apparsa sui teleschermi.

Nonostante questo, c’è ancora qualcuno che sui social tiene vivo il ricordo che l’ha resa protagonista. Come se non bastasse, la Affi Fella riceve parecchie critiche e viene accusata di modificare esageratamente le sue foto con Photoshop. Voi da che parte state?