Uomini e Donne: Sonia Pattarino è in dolce attesa

Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. La ragazza ha pubblicato una foto che la ritrae in braccio al fidanzato, Giovanni La Camera, intenta a reggere l’ecografia del bambino in mano.

La foto è accompagnata da una dolce didascalia. La giovane è infatti molto felice di diventare madre e ha specificato anche di aspettare una bambina. Ormai è alla 16esima settimana, ossia al quarto mese. Al momento, però, ha preferito non rivelare il nome della nascitura.

Sonia aveva partecipato a Uomini e Donne qualche anno fa ed era stata la scelta dello spagnolo Ivan Gonzalez. In realtà la loro storia è durata molto poco senza le telecamere, ma la ragazza sembra ormai aver superato la delusione iniziale.

Fino ad oggi la ragazza non aveva mai parlato apertamente della sua relazione, eppure ha confermato quanto si sospettava da mesi. Giovanni La Camera è un imprenditore siciliano che vive a Milano. Anche Sonia, per amore del nuovo compagno, ha deciso di lasciare l’amata Sardegna e di trasferirsi a Milano.

Il parto dell’ex corteggiatrice è previsto per l’estate. Nel frattempo attendiamo notizie nuove da parte di Sonia Pattarino. La Camera, proprietario di un noto ristorante milanese, ha ringraziato sui social la sua fidanzata Sonia per averlo reso felice. Gli ha fatto il regalo più prezioso che potesse ricevere. Disponibile qui la foto pubblicata da Sonia su Instagram.