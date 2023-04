Uomini e Donne, Vittoria Deganello ha partorito: l’annuncio e la decisione del padre

Vittoria Deganello ha partorito nella giornata di ieri, 25 aprile e Festa della Liberazione, e per l’occasione ha annunciato il lieto evento sui social. La gravidanza dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha suscitato non poche polemiche a causa della decisione del padre di riconoscere la bambina.

L’annuncio su Instagram

Con una foto in ospedale, la Deganello ha annunciato a tutti la nascita della piccola Ginevra. “Ginevra 25/04/23! Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te” ha scritto Vittoria allegando una foto insieme alla piccola. Tanti i commenti e le congratulazioni d aparte della famiglia ma anche di alcuni volti noti come Camilla Mangiapelo, Claudia Dionigi e Nicole Mazzocato.

In molti, inoltre, hanno notato la straordinaria coincidenza del parto proprio nel giorno della Festa della Liberazione, così come ricordato da un utente: “Ginevra è nata in un giorno importantissimo. Il 25 aprile giorno della liberazione. Che tu possa essere libera di pensare di sognare e dire sempre quello che vuoi. Tanti auguri Vittoria, sarai una mamma bravissima”.

Lo spinoso caso del riconoscimento

La gravidanza di Vittoria Deganello ha fatto discutere non poco sui social. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha concepito la piccola assieme ad Alessandro Murgia, calciatore e fratello di Nicole che ha da poco partecipato al GFVip. Poco dopo essere rimasta incinta, il calciatore ha lasciato Vittoria, la quale ha deciso di raccontare la sua verità sui social e scatenando un’ondata di polemiche.

La Deganello, di recente, ha spiegato che i suoi familiari sono rimasti “amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro”.

Invece, Nicole Murgia ha evidenziato poche settimane fa che il capitolo è chiuso e la bambina è stata riconosciuta dal padre: “Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta. Diciamo le cose come stanno: il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli, non ci verrebbe mai in mente né a lui né a nessuno della nostra famiglia. Assolutamente. Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera poco delicata”.