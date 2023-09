Veronica Peparini, il mancato invito al Festival di Venezia: “Forse è più figo e controcorrente non esserci”

Nota per la sua partecipazione ad Amici nel ruolo di insegnante di danza, Veronica Peparini è nuovamente al centro dell’attenzione sui social. Attraverso le sue IG Stories, la ballerina ha voluto dire la sua sul mancato invito al chiacchieratissimo Festival del Cinema di Venezia.

“Forse è più figo e controcorrente non esserci” – Durante la settimana si è svolta l’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sono stati tanti i volti noti che hanno sfilato sul chiacchierato red carpet. A mancare all’appello, al contrario delle scorse edizioni, è stata una nota e amata coppia di Amici. Si tratta di Veronica Peparini, ex professoressa di Amici, e Andreas Muller, ex allievo del talent show.

Come è noto al pubblico del talent di Maria De Filippi, la love-story tra i due ha avuto inizio nel 2018. Dopo la fine del suo matrimonio con Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli, Daniele e Olivia, Veronica ha ritrovato l’amore al fianco dell’ex allievo e vincitore del programma. Nonostante la loro differenza d’età, i due sono sono sempre più innamorati e affiatati.

Attualmente lontani da Amici, i due si sono totalmente immersi in diversi impegni lavorativi. La Peparini, però, ha voluto dire la sua sul fatto che né lei né il compagno sono stati invitati a presenziare al Festival di Venezia. Attraverso le sue IG Stories, la ballerina ha inoltre annunciato l’importante progetto che coinvolgerà non solo lei, ma anche Andreas:

“Forse è più figo e controcorrente non esserci a Venezia! C’è chiunque, noi no! Non ci hanno invitato, non saremo troppo fighi. Però stiamo lavorando tra l’altro ad un progetto top! Che è il nostro lavoro.

Per la prima volta io e Andreas organizziamo un evento nostro, in un posto magico che ancora non può essere svelato fino in fondo. Ci saranno sorprese! Iniziate a seguirci sulla pagina del nostro evento”.