Vieni da me, Caterina Balivo: “Non è il momento di riprendere il programma”

Caterina Balivo, conduttrice del programma televisivo “Vieni da me“, ha dichiarato alcune cose interessanti quest’oggi durante una sua diretta Instagram in collaborazione con Sorrisi e Canzoni. Oggetto delle sue dichiarazioni? Alcuni rumors che vedevano la sua trasmissione prossima al ritorno in onda.

“Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Non lo so, mi pare che il clima sia ancora molto pesante ci sono ancora tanti morti al giorno.”

Una secca smentita quindi, arrivata per di più dalla diretta interessata. Ovviamente la Balivo ha poi argomentato il suo pensiero.

“Il nostro è un programma di intrattenimento puro, è vero c’è un’altalena di sentimenti, si sorride si piange ci si emoziona e una diretta di un’ora e 40 al giorno con questa altalena di sentimenti non so è il momento giusto. Poi vedremo…”.

Infine la 40enne napoletana ha concluso la diretta mostrando il suo lato umano, che non può separare ovviamente dalla sua vita professionale. Sottolineando quindi ancora una volta l’impossibilità di riprendere la nuova stagione di “Vieni da me” in breve tempo.

“E poi io non sono un’attrice. Il mio cuore adesso non è proprio spensierato. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure un po’ ci piango. Non si può essere simpatici a comando.”