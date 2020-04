Violeta Mangriñan, rivela i messaggi di Adara Molinero: “Un giorno di questi le tue labbra esploderanno come fossero salsicce”

È ormai nota l’antipatia che c’è tra Violeta Mangriñan e Adara Molinero. L’ex gieffina, infatti, solo poche settimane fa aveva minacciato Violeta di querelarla. Ora, la fidanzata di Fabio Coloricchio ha deciso di rendere noti i messaggi della Molinero, condividendoli nelle IG Stories.

VIOLETA A MTMAD – A scatenare la Molinero, sarebbero state delle dichiarazioni rilasciate dalla Mangriñan al canale Mtmad. In quest’occasione, la ragazza ha etichettato Adara come “pazza” e “ridicola”, accusandola di avere problemi psicologici.

LA REPLICA DELLA MOLINERO – La risposta dell’ex fidanzata di Onestini non si è fatta attendere, come mostrato anche da Violeta. Adara ha infatti inviato un messaggio a Fabio, essendo stata bloccata dalla ragazza, scagliandosi duramente contro di lei. “Dalle questo messaggio a quella pazza della tua fidanzata, per favore.” – ha esordito così la Molinero- “Qui l’unica che ha problemi psicologici sei tu visto che sai cosa fai con il buon cibo. Tu e la tua ossessione con l’essere magra. Finiscila di trasformare la tua faccia in un autentico mostro che già non ti si riconosce nemmeno, un giorno di questi le tue labbra esploderanno come fossero salsicce. Sei così insicura di te stessa che hai bisogno di ritoccarti continuamente. Il tuo povero fidanzato lo tieni schiacciato, basta solo vedere come gli parli, non so neanche come ti sopporta. Vaff****lo e non ti rivolgere più a me”. Ha poi concluso questo lungo sfogo, aggiungendo: “Se stai cercando un po’ di televisione parlando di me come una zecca, cercatene un’altra. E un’altra cosa: sei una me**a ad avermi bloccata su Instagram”.

LA RISPOSTA A VIOLETA – La Mangriñan ha voluto replicare al duro messaggio di Adara: “Rinfreschiamole la memoria: Tu hai parlato di me per prima nelle Stories, provocando, senza che io ti avessi mai fatto nulla prima. Mi hai minacciato pubblicamente di querelarmi. […] Ti ho contattato su Whatsapp quello stesso giorno, chiedendoti quale fosse il tuo problema e, alla fine, ti ho risposto sul mio account Twitter e sembra ciò che volevi. Vuoi follower”. Riguardo agli attacchi della Molinero sugli interventi di chirurgia estetica fatti da Violeta, quest’ultima ha voluto far intendere che Adara non sia estranea a questo mondo: “Smettila di immischiarti in ciò che ci facciamo. […] Disgustoso e patetico, sapendo che tu hai fatto lo stesso. Molto ipocrita da parte tua ed è molto chiaro che l’insicura sei tu”. La fidanzata di Coloricchio si è poi spostato sul discorso del cibo fatto da Adara: “Il problema del cibo (NO COMMENT). Devi fare proprio schifo e devi essere proprio str***a per ridere di quello, tanto che non occorre dire ciò che sei”. Ha poi concluso, ricordando che a breve festeggerà con Fabio il loro primo anniversario mentre la storia di Adara con Onestini è giunta al capolinea.

ADARA HA MESSO UN PUNTO – Qualche giorno prima di questo putiferio avvenuto sui social, la Molinaro aveva avuto un acceso scontro televisivo. L’ex gieffina si è scagliata contro Kiko Matamoros, chiamandolo “figlio di pu****a”. Questo e lo scontro con Violetta hanno spinto Adara a sfogarsi nelle sue IG Stories: “Arrivati a questo punto, che dicano quel che vogliono! Non mi difenderò più. Sono esausta”.