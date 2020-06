White Lines, la nuova serie di Netflix, avrà una seconda stagione

White Lines è una serie televisiva spagnola – inglese ideata da Álex Pina,creatore della popolare serie La casa di carta.

La prima stagione della serie, composta da 10 episodi, ha debuttato su Netflix il 15 maggio 2020.

Il cast è formato da Laura Haddock, Tom Rhys Harries, Francis Magee, Marta Milans, Juan Diego Botto, Pedro Casablanc, Daniel Mays e Nuno Lopes.

Ecco la sinossi di White Lines:

“Quando il corpo di un leggendario DJ di Manchester viene ritrovato 20 anni dopo la sua misteriosa scomparsa a Ibiza, sua sorella ritorna sulla bellissima isola per scoprire cosa sia successo. La sua indagine la condurrà in un mondo elettrizzante fatto di discoteche, menzogne, depistaggi costringendola a confrontarsi con i lati più oscuri del suo carattere in un luogo dove le persone vivono vite al limite”.

Tom Rhys Harries ha svelato a LADbible che ci sarà una seconda stagione della serie.

“So che c’è già qualcosa in corso per la seconda stagione. Stanno cercando dei luoghi dove girare ma non so quando potrà succedere. Se ne parlava prima della pandemia. Penso che tutti sarebbero disposti a immergersi di nuovo nel mondo creato da Álex perché è così particolare, colorato e un po’pazzo. è un luogo così divertente in cui vivere per un po’.”

Non è ancora chiaro se la seconda stagione sarà un sequel o un prequel.

Tom Rhys Harries ha affermato che ci sia abbastanza materiale per esplorare il suo personaggio in un prequel.

“Ci sono un po’ di anni sull’isola che potrebbero trattare. Quelli in cui Axel, il mio personaggio, e gli altri giovani iniziano la loro avventura con i nightclub. Alla fine il mio personaggio arriverà a possedere cinque club, potremmo esplorare quegli anni mancanti che non sono stati visti nella prima stagione. Álex [Pina] segue una narrazione non lineare, potrebbe davvero andare ovunque, è emozionante. Spero però che ovunque vadano non sia senza di me.”

