Zielinski e il Napoli: è rottura definitiva, inutili i rilanci di dicembre

Il matrimonio tra Piotr Zielinski e il Napoli è destinato a concludersi a giugno 2024, quando, alla scadenza del contratto, il polacco svuoterà il suo armadietto a Castelvolturno e si trasferirà, quasi sicuramente, all’Inter che lo accoglierà per rinforzare la propria rosa a parametro zero. I rapporti, ormai, sono ai minimi termini visto che Zielinski è stato anche escluso dalla lista UEFA dal Napoli.

In estate c’era già aria di separazione con le sirene arabe che suonavano incessantemente intorno al Vesuvio: non solo Osimhen, ma anche Zielinski era un reale obiettivo dei club sauditi. Poi, non si trovò l’accordo e quasi come se fosse un “dispetto”, l’Ah Ahli andò a prendersi Gabri Veiga, colpo praticamente già chiuso dal Napoli salvo l’ultimo colpo di scena finale.

Durante l’autunno, il Napoli ha provato a ricucire i rapporti con il suo centrocampista, ma non c’è stato verso, visto che le distanze economiche erano importanti. L’ultimo rilancio di De Laurentiis, arrivato a dicembre secondo quanto riportato da La Repubblica, è stato tardivo e senza possibilità di rimettere insime i cocci di un rapporto che è durato otto anni e che ha visto la ciliegina sulla torta l’anno scorso con la conquista dello scudetto.

L’Inter, che avrebbe già chiuso anche il colpo a zero di Mehdi Taremi, dovrebbe essere la nuova squadra del polacco che andrà a completare un reparto già abbastanza ricco con Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan e Asllani.

Adesso, resta solo da capire se Zielinski, che non potrà aiutare gli azzurri nello scontro di Champions League contro il Barcellona perché escluso dalla lista, potrà continuare a scendere in campo in campionato o se verrà messo fuori rosa. Al momento, l’ex Empoli si sta allenando a parte ufficialmente per un problema muscolare e potrebbe saltare già la partita di domani pomeriggio con l’Hellas.