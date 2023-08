Zielinski rinnova il contratto con il Napoli: cifre e dettagli

Il futuro di Piotr Zielinski nel corso della sessione di mercato estiva è sembrato davvero lontano da Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembrava non ci fossero margini per il rinnovo del contratto del centrocampista azzurro, eppure le cose sono andate diversamente.

Zielinski, così come Lozano, aveva un contratto in scadenza nel 2024 e prospettive poco floride all’orizzonte con il presidente De Laurentiis che è stato ben chiaro proponendo un rinnovo a ribasso. L’alternativa? Cessione o fuori rosa.

Non è bastato questo perché Zielinski decidesse di lasciare Napoli. La notizia è ormai ufficiale, ha rinnovato fino al 2026 con gli azzurri rifiutando un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita e un’altra arrivata dal mister Maurizio Sarri e presidente Claudio Lotito.

Non solo rinnovo a basso ma anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto. A parlarne è Tuttosport: “Il Napoli progetta la contromossa dopo il contropiede incassato dall’Al-Ahli per Gabriel Veiga. Adesso la priprità in casa azzurra è rappresentata dalla blindatura di Piotr Zielinski. Il polacco – fatalità del destino – aveva detto no proprio al club di Gedda diedi giorni fa per restare in azzurro. Una sliding doors che porterà al rinnovo dell’ex Udinese fino al 2026. Pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus e il possibile inserimento di una clausola risolutiva intorno ai 30 milioni“.