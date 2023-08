Uomini e Donne, anticipazioni: Federico Nicotera e Carola Carpanelli e Ida e Alessandro in studio

Sebbene Uomini e Donne tornerà in onda a settembre, negli ultimi giorni sono iniziate a circolare le anticipazioni sulle nuove puntate. Nella giornata del 29 agosto è stata registrata la seconda puntata del dating-show, in cui sono tornati in studio dei volti noti del programma.

OSPITI IN STUDIO – Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni e IsaeChia, ad essere presenti in studio sono stati Ida Platano insieme ad Alessandro Vicinanza e Federico Nicotera con Carola Carpanelli. Questi ultimi due sono stati protagonisti del Trono Classico, tornati nuovamente nel programma per spiegare i motivi che li hanno portati alla rottura.

Come è noto ai fan di UeD, Federico aveva scelto di abbandonare il programma al fianco di Carola. Una storia, la loro, che ha fatto sognare il pubblico da casa, ma che dopo tre mesi è giunta al capolinea. A iniziare a parlare di quanto accaduto una volta lontano dalle telecamere è stato Nicotera.

Stando a quanto raccontato dall’ex tronista, la loro love-story è durata due mesi, fino a quando la sua ex corteggiatrice non è sparita da un giorno all’altro. Il ragazzo ha ammesso di aver tentato di ricucire i rapporti con la ragazza, ma quest’ultima è rimasta ferma sulle sue posizioni.

Dal canto suo, Carola ha spiegato di essersi sentita oppressa dalla gelosia del suo oramai ex fidanzato. Inoltre, ha ammesso che il ragazzo molto spesso ha cercato di intervenire su tante decisioni sue. Infine, ha voluto precisare che per lei non ci sarà mai alcuna possibilità di un ritorno di fiamma.

Al contrario degli ex volti del Trono Classico, Ida e Alessandro si sono mostrati innamorati e affiatati. L’ex Dama ha ammesso di avere in programma di trasferirsi a Salerno, dove abita il compagno, ma vuole aspettare che il figlio finisca la terza media.

COSA È SUCCESSO IN STUDIO? – A sorprendere e incuriosire è l’assenza Riccardo Guarneri e Armando Incarnato anche durante la seconda registrazione di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il Trono Over, Gemma e Maurizio sono andati a cena insieme, ma in molti insinuano che la Dama torinese non sia realmente interessata al Cavaliere. A prendere le difese della donna è stata Tina Cipollari. A scontrarsi con l’opinionista è stato Elio, attualmente interessato a conoscere Aurora. A far scatenare il litigio è stato l’uomo che ha definito la Cipollari “una pazza”.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Cristian ha raggiunto Beatrix in camerino. Brando, anche lui interessato alla ragazza, tanto da chiederle un’esterna con lui. La presenza di Brando in studio ha smentito i recenti rumors che lo vedevano fuori dal programma dopo le ultime indiscrezioni emerse sui social.