ADL vuole chiudere per il rinnovo di Osimhen

Il Napoli ha giocato e vinto la seconda sfida di campionato. Gli azzurri hanno battuto il Sassuolo con un risultato di 2-0. Ancora una volta ha timbrato il cartellino l’attaccante azzurro Victor Osimhen. Su di lui in questi mesi ci sono state diverse voci di mercato, il nigeriano è stato accostato ai top club europei ed alcune società arabe. Il presidente De Laurentiis per quest’anno però non ha avuto alcuna intenzione di cederlo.

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e i club cercano di completare al meglio le proprie rose. Il mercato arabo invece chiuderà qualche giorno più tardi per cercare di prendere qualche altro giocatore dall’Europa. Fortunatamente non sembrano esserci più voci su un possibile futuro di Osimhen in Arabia, difatti il nigeriano è vicino al rinnovo con il Napoli.

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul rinnovo del nove azzurro: “Tra questi, inutile dirlo, c’è Osimhen. DeLa, però, conta di chiudere la telenovela con un rinnovo di un anno (fino al 2026), raddoppiando il suo ingaggio (oltre 10 milioni di euro a stagione) con una clausola rescissoria di 150 milioni.”

Victor Osimhen lo scorso anno ha stupito tutti diventando il capocannoniere della Serie A. In coppia con Kvaratskhelia è stato devastante e i presupposti per rifarsi ci sono tutti. Il nigeriano ha segnato in queste prime due partite di campionato tre reti, dimostrando ancora una grande voglia di fare bene. Non sarà facile rifarsi ma Osi punta sempre a migliorarsi.

Il presidente invece per ora se lo coccola. È pronto ad uno sforzo economico per trattenerlo e venderlo, probabilmente, il prossimo anno a centocinquanta milioni di euro.