Alex Belli, intervista con Delia: dettagli piccanti della loro intimità

Dopo l’ultima puntata de Le Iene, Alex Belli e Delia Duran sono tornati nuovamente al centro dell’attenzione. Per un servizio del programma, la coppia ha rivelato alcuni dettagli abbastanza piccanti della loro intimità.

RIVELAZIONI PICCANTI – Durante l’ultima puntata del programma, andata in onda ieri in prima serata, è stato mostrato un servizio abbastanza hot. Prendendo spunto dall’accordo prematrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck, ad alcune coppie vip sono state poste delle domande alquanto piccanti.

Tra le tante domande fatte alla coppia, è stato chiesto quante volte fanno l’amore nel corso della settimana. Senza peli sulla lingua, la Duran ha rivelato di fare l’amore con il marito almeno 12 volte a settimana. Davanti alla risposta della moglie, Alex è scoppiato a ridere per poi ammettere: “Lei è molto impegnativa, fidatevi…”.

Successivamente Stefano Corti, l’inviato del programma, ha chiesto alla coppia il posto più strano in cui l’anno fatto. “Il posto più strano? In bagno sull’aereo…”, hanno così risposto i due ex gieffini.

Continuando con l’intervista, ad Alex e Delia è stata chiesta la durata dei loro rapporti. Secondo quanto rivelato dai due ex volti di Temptation Island, i loro rapporti durerebbero: “Quindici minuti…mezz’oretta”. Alla Duran, infine, è stato chiesto se ha mai finto un orgasmo. La modella venezuelana ha ammesso che con il marito non è mai accaduto, in passato, però, si.