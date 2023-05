Amici continua negli anni ad essere tra i programmi più amati della televisione italiana. La crescita personale e professionale degli allievi, appassiona milioni di giovani, i quali seguono con devota passione, tutte le puntate.

Siamo ormai nel tempo del Serale, l’appuntamento fisso del sabato sera. Le puntate sono ogni settimana più salienti e tutto quello che accade durante e nel fuori onda, viene poi raccontato nel daytime settimanale. In una delle ultime puntate pomeridiane, il pubblico ha assistito alle reazioni dei ragazzi nell’ascoltare critiche e giudizi dei vari giornalisti. Questo ha generato un caos generale, soprattutto da parte di Wax.

Wax non ci sta alle critiche e sbotta

Da quando esistono i personaggi pubblici che inevitabilmente espongono la propria vita al pubblico, vanno di pari passo i giornalisti che commentano quanto vedono. La critica è dietro l’angolo e accettarla non è sempre facile. Wax, uno dei cantanti in gara, appartenente alla squadra di Arisa, ha reagito in maniera smisurata alla critica di un giornalista.

A calmare il ragazzo è stata come sempre la padrona di casa, la De Filippi è intervenuta personalmente per provare a tranquillizzare il cantante. Ad ogni modo Maria ha anche messo in chiaro, quanto le critiche siano inevitabili per chi vuole intraprendere questo mestiere e allo stesso tempo, quanto spesso non siano necessariamente costruttive.

Quali i motivi di queste reazioni accese

I ragazzi che partecipano al Talent, sono molto giovani ed il loro carattere ancora in fase di costruzione, genera inevitabilmente reazioni istintive, legate allo stress e alla rabbia dell’età.

In molti sui social hanno però dissentito dall’atteggiamento eccessivo di Wax, sostenendo che è bene che il ragazzo impari subito a gestire ed accettare i pensieri esterni. I concorrenti comunque, a causa della virus, il quale ha attualmente colpito quattro allievi nonostante le misure di sicurezza, sono costretti a vivere per molti mesi in una casetta, lontani da famiglia e effetti.

Sarà questa bolla che li estranea dalla realtà a renderli così suscettibili o il tutto è legato alla poca esperienza e agli istinti della giovane età?