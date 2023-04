Amici, ex allieva approda su Onlyfans: il particolare motivo dietro questa scelta

A stupire gli utenti dei social e i fan di Amici è stata la decisione presa da Federica Carta, ex allieva del talent. La ragazza, da come annunciato sui suoi profili social, ha deciso di sbarcare su Onlyfans. A spiegare il motivo di tale scelta è stata proprio la cantante.

“Ho aperto un profilo su Onlyfans perché…” – Federica ha preso parte ad Amici nel 2016, classificandosi al terzo posto. Una volta conclusa la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, ha inciso “Irraggiungibile“ insieme a Shade. Sempre con il noto cantante, la Carta ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il brano Senza farlo apposta, ottenendo un gran successo di ascolti.

Nei giorni scorsi l’ex volto del talent è finita nel mirino dei social per l’improvvisa cancellazione di tutti i suoi post presenti su Instagram. Senza fornire alcuna spiegazione, infatti, la ragazza ha eliminato tutti i contenuti pubblicati nel tempo sui suoi account social. A svelare il motivo di tale scelta è stata la cantante stessa, spiazzando i suoi fan.

Federica è tornata sui social, precisamente su Twitter, dando una sorprendente notizia. La ragazza, infatti, ha annunciato di essere approdata su Onlyfans. Dietro a tale decisione c’è un insolito e particolare motivo:

“Ho aperto un profilo 0nlyfans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto”.