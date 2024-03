Andrea Cerioli, infastidito dalle recenti critiche: “Crescetevi i vostri figli”

Recentemente diventato padre per la prima volta, Andrea Cerioli, ex volto di Uomini e Donne, si è trovato al centro delle polemiche. Davanti alle critiche di alcuni utenti del web, l’ex tronista ha sbottato duramente sui social.

“Crescetevi i vostri figli” – A distanza di qualche anno dall’inizio della loro storia d’amore, Andrea e Arianna Cirrincione sono diventati genitori per la prima volta. Lo scorso 6 febbraio è venuta alla luce la piccola Allegra ed è proprio per un video riguardante la piccola che alcuni utenti hanno criticato l’ex volto di UeD.

Recentemente Cerioli ha pubblicato un breve video in cui gioca con la bambina, facendole appoggiare i piedi sul pavimento. Questo gesto è divenuto oggetto di critiche, dato che molti utenti hanno fatto notare ad Andrea che i bambini, fino ai tre mesi, non dovrebbero sostenere simili sforzi perché i muscoli che sostengono la testa e il corpo sono ancora molto deboli.

Inizialmente l’ex volto di UeD ha tentato di spiegare ai follower di non star affatto sottoponendo la figlia ad alcun sforzo, dato che è lui a tenerla in braccio. Davanti alle continue critiche, però, Andrea Cerioli ha sbottato nelle sue IG Stories:

“Comunque qua su Instagram c’è la più grande community di madri dell’anno. Davvero, due palle colossali. Crescetevi i vostri figli. Non passate le giornate a dispensare consigli acidi su come bisogna fare ogni cosa. Non me ne frega niente di leggere cosa devo fare e dire con mia figlia. Ho avuto una mamma, una sorella,Arianna idem. Siamo sopravvissuti benissimo. La cresceremo tra mille risate, cadrà, si alzerà. Si sbuccerà qualche ginocchia, la sgrideremo, le diremo bravissima, mangerà il gelato…E sì, le farò vedere i cartoni. Anche quelli non autorizzati dalla community madri dell’anno. Voglio esagerare…Mangerà anche patatine fritte!”