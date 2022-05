Amici, l’eliminazione di Sissi: scoppia la polemica

Dopo una lunga settimana d’attesa, ieri sera si è disputata la finale di Amici. Non sono certamente mancate le polemiche, la maggior parte delle quali sono state causate dall’eliminazione di Sissi.

SISSI ELIMINATA – A distanza di nemmeno un’ora dall’inizio della finale, Sissi ha dovuto interrompere la sua corsa verso la vittoria. La sua eliminazione non è di certo passata inosservata sui social, dove si è scatenata una forte polemica.

Una volta eliminata dal programma, Maria De Filippi ha potuto sbilanciarsi con lei. La conduttrice si è infatti complimentata per l’enorme talento della ragazza: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“.

A poi voluto confortare e incoraggiare l’allieva di Lorella Cuccarini, ricordandole che alcuni cantanti hanno avuto una carriera straordinaria nonostante non abbiano vinto il talent a cui avevano preso parte. Ovviamente anche la Cuccarini ha speso delle bellissime parole nei confronti della cantante, mostrandole tutta la sua amministrazione e il suo affetto.

Il risultato del televoto non è però piaciuto a tutti. Già in studio c’è stato chi ha manifestato la sua contrarietà, come nel caso di Francesca D’Angelo. La giornalista ha infatti dichiarato: “Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima”.

I sostenitori della cantante si sono riversati sui social, in particolar modo su Twitter, dimostrandosi contrariati e spiazzati da quanto avvenuto. Sissi, infatti, era data da molti come la vincitrice di Amici. Nonostante il risultato, la ragazza non si è per nulla scoraggiata. È certo che le aspetta un futuro roseo anche fuori da Amici.