Amici, rivelati i professori della nuova edizione: inaspettato ritorno

Manca sempre meno al ritorno in onda di Amici e, da quanto emerso nelle ultime ore, non mancheranno le novità. Sono stati svelati i nomi dei professori che formeranno la classe della nuova edizione del talent, spiazzando i fan per un inaspettato ritorno.

INASPETTATO RITORNO TRA I PROFESSORI – Dopo il tanto vociferare dei mesi scorsi, Dagospia ha rivelato alcune indiscrezioni su coloro che formeranno la classe di Amici23. A discapito di quanto ipotizzato negli ultimi tempi, Raimondo Todaro sarà nuovamente dietro la cattedra.

Se il latinista è stato riconfermato, a non tornare sarà Arisa. L’amata cantante, infatti, ha deciso di intraprendere una nuova avventura televisiva, entrando a far parte della giura di ‘The Voice Kids’. A prendere il posto dell’artista è un volto già noto ai fan del talent di Maria De Filippi. Inaspettatamente, infatti, a tornare come docente è Anna Pettinelli.

“Candela flash! – “Amici” come prima: nel talent show di Maria De Filippi tornerà in cattedra Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica prenderà il posto di Arisa. La cantante, come dagoanticipato, ha lasciato il talent show e sarà in giuria a ‘The Voice Kids’. resterà nel cast della nuova edizione anche Raimondo Todaro”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Presenti dietro la cattedra ci saranno anche Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. In attesa della conferma ufficiale da parte della trasmissione, i fan sono ora curiosi di scoprire chi saranno gli allievi di questa nuova edizione. Come già anticipato nei giorni scorsi, il talent tornerà in onda domenica 24 settembre.