Amici, Sangiovanni frequenta una nuova ragazza? Le segnalazioni

Duro colpo per i fan della coppia Sangiovanni – Giulia Stabile. Dopo la fine della loro relazione, pare che il cantante abbia voltato pagina e stia frequentando una nuova ragazza. Vediamo nello specifico cosa sta succedendo.

Finita con Giulia: le parole del cantante

Nei giorni scorsi a parlare della storia era stata la Stabile, parlando del cantante come il suo “primo grande amore”. Inoltre, ad intervenire è stata anche Raffaella Mennoia, rivelando che la giovane ballerina si è trovata ad affrontare dei giorni difficili. A sbilanciarsi ancor di più è stato proprio l’ex allievo di Amici. Intervistato da Cosmopolitan, sembra che il ragazzo abbia ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Giulia:

“Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”.

Le segnalazioni

Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come l’investigatore social, ha lanciato una notizia non indifferente su Sangiovanni. Pare che il giovane cantante abbia voltato pagina e stia frequentando una nuova ragazza, nello specifico una sua follower. “Sangiovanni si starebbe frequentando con una sua follower appena conosciuta” ha spiegato Rosica.

Non si conosce l’identità della giovane ma pare sia una fan che lo segue sui social: come si dice, i sogni son desideri e questa ragazza potrà dire di avercela fatta. Su Giulia, invece, non si hanno molte notizie: la ballerina è stata al centro del gossip per un presunto flirt prima con Sebastian e poi con Alessio Cavaliere, ma sono voci non confermate.