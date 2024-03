Amici, un guanto di sfida scatena il caos: accesa discussione tra Nicholas e Giovanni

In attesa della prima puntata del serale della 23esima edizione di Amici, sono arrivati i primi guanti di sfida da parte degli insegnanti. In particolar modo quello lanciato da Emanuel Lo ha scatenato un’accesa discussione tra Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse.

SCOPPIA IL CAOS – Sabato 23 marzo andrà in onda la prima puntata del serale di Amici e tra i concorrenti sono scoppiate le prime discussioni. Raimondo Todaro ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Nicholas, suo ex allievo, contro Giovanni su un pezzo di flamenco. Sebbene l’insegnante abbia sottolineato che questo stile non appartiene a nessuno dei due ballerini, Borgogni non è di questo avviso.

L’allievo di Lo, infatti, si è così sfogato con il latinista: “Questo è palesemente latino. Non può dire che è un qualcosa che non appartiene a nessuno di noi. Se vogliamo prenderci in giro facciamolo, ma qui l’impostazione è latina. Ok che voglia avvantaggiare te, è normale, ma non doveva scrivere che è una cosa equa”.

Oltre ad accettare il guanto di sfida, Emanuel ne ha lanciato uno a sua volta per Giovanni, che prevede un passo a due con prese con Elena D’Amario. Ovviamente questa scelta solleva non poche polemiche da parte dell’allievo di Todaro. Nel parlare con il suo insegnante, il latinista ha così esordito:

“Pur non vincendo, se faccio una bella figura nel suo territorio gli facciamo fare una figuraccia, sono d’accordo. Così gli dimostro che quello che lui ha fatto in anni io posso farlo presentabile in una settimana”.

Successivamente, come mostrato in un recente daytime mandato in onda, la produzione ha mostrato a Nicholas la conversazione tra Giovanni e Raimondo. Il ballerino non ha nascosto la delusione provata nel sentire le parole dell’amico, sentendo sminuito il suo percorso nel talent: “Come se io ti dicessi dopo 9 anni che studi latino è come se io venissi e ti dicessi che posso imparare tutto in pochi giorni. Cosa vuoi che ti dica? Questa uscita è stata pessima. Io do valore ai mesi che abbiamo vissuto qua dentro, tu no”.

Sebbene Giovanni abbia fatto notare all’allievo che si tratta di competizione, di tutt’altro avviso è il ballerino. Dal canto suo, infatti, Nicholas ritiene che il latinista non abbia rispettato e non abbia dato valore alla loro amicizia:

“Io non avrei detto una cosa del genere, avrei risposto dicendo che i legami che si creano qua dentro sono sinceri. Ma è evidente che mi sono sbagliato. Tu quelle cose lì le hai pensate, ammettilo. Mi dispiace, ma dopo tutti questi mesi di percorso, va bene, cosa devo dirti”.