Amici, Wax e il suo rapporto con Angelina Mango: l’inaspettata rivelazione

Nel corso della 22esima edizione di Amici a far discutere è stato il rapporto che si è creato tra Wax e Angelina Mango. Sono stati molti i fan che hanno spesso pensato che tra i due giovani cantanti ci fosse qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma qual è la verità? A parlare di questo rapporto è stato proprio l’ex allievo di Arisa.

IL LORO RAPPORTO LONTANO DALLE TELECAMERE – Sia Angelina che Wax sono stati tra i protagonisti di quest’ultima edizione del noto talent show di Maria De Filippi. Lei, figlia del noto cantante Mango, ha subito conquistato il pubblico con la sua emozionante voce e la sua timidezza. Lui, invece, ha fatto molto discutere per il suo comportamento indisciplinato, ma ha sempre dimostrato il suo amore per la musica.

Durante il loro percorso nel programma, i due hanno stretto una solida amicizia che, però, è stata spesso confusa con qualcosa di più. Una fetta di fan, infatti, sperava nella nascita di una nuova storia d’amore, così come la redazione del programma. Dal canto loro, però, i due giovani cantanti non hanno vissuto bene questa situazione.

Fidanzatissima, l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha spesso mostrato un certo malessere davanti al pressing che si era creato attorno al suo rapporto con il cantante. A distanza di mesi dalla fine della sua avventura ad Amici, Wax ha deciso di parlare del suo rapporto con Angelina:

“Il mio rapporto con gli altri e soprattutto con Angelina Mango? Allora, il rapporto con gli altri, vanno fatte delle specificazioni. Quello che c’era lì dentro – e vale anche per Angelina – è diverso. Siamo molto schiacciati, molto forzati a vederci a sentirci e stare insieme. Quasi costretti direi. La nostra è stata una convivenza forzata. Appena esci e vivi un’utopia, comunque appena esci ti rendi conto di molte cose. La convivenza, o meglio la non convivenza, il non stare attaccato con una persona nella vita reale modifica le cose e perdi i rapporti. E per me è stato così, poi è comunque lavoro. Poi certo che qualche amicizia è nata”.