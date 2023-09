Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, scoprono il sesso del bebè: il video del gender reveal party

Nella giornata di ieri Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, amata coppia di Uomini e Donne, hanno condiviso un video dove annunciato il sesso del loro primo figlio. I due futuri genitori, infatti, hanno voluto postare un breve filmato del gender reveal party che li ritrae insieme mentre scoprono se avranno una bimba o un bimbo.

IL VIDEO DEL GENDER REVEAL PARTY – Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, continua ad essere amata e seguita quella formata da Andrea e Arianna. A distanza di quasi tre anni dalla loro esperienza nel dating-show, i due ex protagonisti diventeranno genitori per la prima volta.

Ad annunciarlo, solo poche settimane fa, è stata l’ex corteggiatrice attraverso un tenero scatto pubblicato su Instagram. Ed è proprio su Instagram che, nella giornata di ieri, sia Arianna che il compagno hanno voluto condividere un’altra gioia con i loro fan. I due, infatti, hanno condiviso il filmato del gender reveal party del loro primo figlio.

Il video in questione mostra i due ex volti di UeD intenti ad aprire una grande scatola contenente dei palloncini con il colore del sesso del bebè in arrivo. Alla vista dei palloncini rosa, Andrea non è riuscito a trattenere l’emozione, saltando dalla gioia per poi abbracciare e baciare la compagna.

COME SI CHIAMERÀ? – Ma come si chiamerà la bambina? Riguardo al nome, poco tempo fa l’ex tronista ha ammesso che, benché amasse il nome di sua madre, non avrebbe scelto quello per la sua futura figlia: “Non metterò il nome di mia madre, ma le parlerò di lei, così saprà di aver avuto una nonna straordinaria!”.