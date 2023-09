Napoli 1-2 Lazio, il commento della società: “Non era serata, Garcia avrà soprattutto da contare…”

Contro la Lazio è arrivata la prima sconfitta stagionale della SSC Napoli in Serie A. Gli uomini di Rudi Garcia non sono riusciti a scardinare il muro difensivo della retroguardia biancoceleste, la quale ha punito gli azzurri con due reti, la prima da parte di Luis Alberto e la seconda del neo acquisto Kamada.

Da poco conclusa la partita, è arrivato il comunicato ufficiale della SSC Napoli presente sui canali social della squadra: “Vince la Lazio al Maradona. Come 6 mesi fa ancora un match nefasto per il Napoli che domina in maniera torrentizia nel primo tempo, senza riuscire a tesaurizzare le occasioni a valanga. Un segnale fatale di quello che sta per accadere. La Lazio passa nella prima azione in cui mette il naso fuori dalla trincea con un colpo di tacco virtuoso di Luis Alberto”.

“Il Napoli pareggia in un battito di ali con Zielinski. Poi ancora palle gol che restano in canna per gli azzurri, fino alla svolta del secondo tempo. Kamada in contropiede segna il sorpasso. Il Napoli ci prova con orgoglio e impeto a rimontare, ma non è serata. Garcia avrà soprattutto da contare le opportunità non realizzate che avrebbero cambiato la storia del match. Si riprende dopo la sosta con testa alta e schiena dritta, in un mese di settembre che illuminerà anche le stelle della Champions. La storia è appena iniziata, l’avventura in Italia e in Europa continua…“

Per il Napoli si tratta di un incidente di percorso in un campionato appena iniziato da Campioni d’Italia. La squadra di Rudi Garcia deve ora risollevarsi e cercare di mettere insieme energie vista la sosta di campionato per le Nazionali.

Nella prossima gara il Napoli affronterà una il Genoa di Alberto Gilardino. La partita si disputerà in trasferta il prossimo 16 settembre.