Andrea Cerioli, pronto a sposare Arianna Cirrincione? “Senza fretta arriva tutto”

Divenuto padre della piccola Allegra, avuta con Arianna Cirrincione, Andrea Cerioli sembra aver cambiato idea su molti suoi progetti futuri. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha recentemente svelato l’idea sulle possibili nozze con la compagna.

“Senza fretta arriva tutto” – Con la nascita della sua prima figlia, l’ex volto dell’Isola dei Famosi ha cambiato il suo punto di vista su alcuni temi, come, ad esempio il matrimonio. Se prima, infatti, il ragazzo non vedeva il matrimonio come priorità, ora è certo che convolerà a nozze con la sua Arianna.

Recentemente ospite a Casa SDL, Andrea ha così parlato del suo desiderio di sposare la compagna: “Il matrimonio? Sicuramente succederà. Il matrimonio occupa un sacco di tempo, mi piacerebbe farle la proposta ma sto aspettando il momento giusto per fare in modo anche che la bambina se lo possa godere. Senza fretta arriva tutto”.

Di questo ne sarà ovviamente felice la Cirrincione, con il ragazzo è legato da ben 5 anni. I due, infatti, si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Tornato per la seconda volta nel noto dating-show nei panni del tronista, tra quest’ultimo e Arianna, sua corteggiatrice dell’epoca, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine:

“Io sono sincero: quando è scesa Arianna è stato un colpo di fulmine. Lei non era portata per la tv, era molto timida, in disparte però quando stavamo da soli c’era una chimica inspiegabile. Ho fatto la scelta lampo, mia sorella dice che probabilmente ricorda mia mamma. E ora eccoci qui 5 anno dopo e una bimba”.