Rocco Siffredi, gli audio contro la giornalista Alisa Toaff: “Credo che ti manchi il caz*o”

Dopo la recente uscita della serie Supersex, ispirata alla sua vita, Rocco Siffredi si è trovato al centro di una controversia riguardante un’accusa di presunta molestia nei confronti di una giornalista dell’Adnkronos. La professionista coinvolta è Alisa Toaff, con oltre 30 anni di esperienza nel settore.

Il racconto e gli audio incriminati

All’incontro con la star del porno, per un’intervista, la giornalista si era presentata accompagnata da un’amica. Spiega: “Era il suo compleanno, ed essendo una sua fan, aveva l’opportunità di conoscerlo. Ho acconsentito a portarla con me, e la sua presenza mi dava un senso di sicurezza, considerando anche i precedenti di Siffredi e la sua fama di predatore”.

In un incontro avvenuto a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi il 15 marzo, è emerso un dialogo che ha suscitato discussioni. Alisa Toaff ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Le sue intenzioni erano chiare fin dall’inizio. Quando ha capito che non avevo interesse, è scappato via. Ho un figlio di nove anni e un compagno 15 anni più giovane di me, quindi, tentare qualcosa con lui non è mai stato nelle mie intenzioni, né corrisponde al mio tipo di uomo, considerando anche la sua storia”.

Gli insulti in chat

Dopo i saluti, sarebbe iniziato un corteggiamento che si è trasformato in una serie di insulti e molestie. “Ha cercato di farmi eliminare alcune battute, e anche se l’ho accontentato, non era mai soddisfatto. Da lì, sono iniziate le offese e le valutazioni negative su di me. Ha continuato a chiamarmi e a mandarmi messaggi, diventando una vera persecuzione. Non accettava il mio rifiuto e ha cercato di umiliarmi dicendomi che avrei dovuto avere più rapporti sessuali per tornare ‘normale'”, ha aggiunto la giornalista.

La Repubblica è entrata in possesso delle famose note vocali di cui parla la giornalista. In uno di questi si sente: “Ultimo messaggio, a te credo proprio manchi il caz*o perché se una donna arriva a essere così vuol dire che il caz*o le manca per davvero. Ecco, fatti una pausa, fatti una scorpacciata di caz*i e imparerai a essere una persona normale”.