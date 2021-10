Andrea Nicole indecisa tra Alessandro e Ciprian, confessa: ”Voglio certezze”

La tronista Andrea Nicole sembra essere ancora molto lontana dalla scelta e ha tanti dubbi. Sicuramente è molto attratta da Ciprian, ma prova un forte interesse anche per Alessandro. In un’intervista ha dichiarato di essere indecisa tra i due e di volere certezze.

ANDREA NICOLE DUBBIOSA TRA ALESSANDRO E CIPRIAN – Andrea Nicole ha confessato, in un’intervista rilasciata per il Magazine di Uomini e Donne, di avere dei dubbi su entrambi e di non sapere ancora chi scegliere in quanto si sente estremamente confusa.

“Voglio certezze e concretezza. Non si può più tornare indietro. Devono farmi capire perché scegliere l’uno piuttosto che l’altro”. Ricordiamo che la ragazza ha baciato per ben due volte Ciprian. Anche con Alessandro però c’è un bel feeling e lo si capisce dalle esterne che vediamo.

GABRIO VA VIA DALLA TRASMISSIONE – In seguito al bacio con Ciprian un altro suo corteggiatore, Gabrio, ha deciso di andare via dalla trasmissione. Aveva confessato di non riuscire a reggere il tutto. Lei però, lo ha lasciato andare. Segno che evidentemente non le interessava più degli altri.

Le sue parole infatti inerenti a quest’ultima questione sono state: “Se non se la sentiva, non era mia intenzione ferirlo. Non avrei potuto fermarlo”. Intanto il popolo del web e Gianni Sperti non nutrono una grande fiducia e simpatia nei confronti di Ciprian, ritenuto falso e finto. Ma sarà vero?