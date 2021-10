Grande Fratello Vip, Luca Onestini potrebbe avere un confronto con Soleil Sorge

Luca Onestini potrebbe entrare nella casa per avere un confronto con Soleil Sorge? Sono queste le ipotesi che stanno circolando nelle ultime ore. Si, perché si sta molto discutendo di Soleil anche a causa di un messaggio vocale diffuso da Iconize, ma vediamo meglio cosa sta succedendo.

SOLEIL SORGE E LUCA ONESTINI: UN CONFRONTO AL GF VIP? – A parlare di un eventuale confronto tra i due, che, ricordiamolo, si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono lasciati in diretta tv proprio durante l’edizione del Gf Vip alla quale stava partecipando Luca Onestini, è stato Gabriele Parpiglia per Casa Chi.

Le sue parole sono infatti state: “Allora, in realtà uno potrebbe rispondere nessuno ma non è così perché il nemico giurato e la persona che potrebbe far cadere Soleil dal grande piedistallo della sua sicurezza si chiama Luca Onestini”.

”Ecco se dovesse entrare Luca Onestini… che al momento sta terminando un altro reality in Spagna, dove tra l’altro ha trovato una nuova compagna. E, notizia dell’ultima ora, Ivana ha ripreso a riseguirlo su Instagram, quindi non si capisce bene com’è la situazione”.

Ha poi continuato dicendo: “Il confronto con Luca Onestini non nego possa essere un’idea ancora in piedi. Potrebbe essere qualcosa che potrebbe far ragionare per la prima volta in maniera poco lucida la più grande stratega di questa edizione. Bisogna capire se Onestini accetterebbe, secondo me sì”. E a voi piacerebbe vederli parlare ancora?